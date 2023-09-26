Уже половина работ по возведению новой школы завершена в подмосковном ЖК «Заречье Парк»

Девелопер Группа «Самолет» продолжает возводить на территории жилого комплекса «Заречье Парк» в Одинцовском городском округе новую общеобразовательную школу, рассчитанную на шестьсот учеников. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

В настоящее время строители завершили монолитные работы, выполнили кладку внешних и наружных стен, также на финальном этапе находится монтаж остекления. Всего на площадке задействовано более ста человек и девять единиц спецтехники.

Помимо школы на территории комплекса возводят поликлинику на 300 посещений в смену, в ближайшее время появятся детский сад и многоуровневые паркинги. Финал реализации проекта намечен через два года.

Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов стало известно, что в этом году капитальный ремонт выполнят в тридцати детских садах региона.