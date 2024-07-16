Уже порядка двух тысяч браков заключили в подмосковных МФЦ с начала этого года
Фото: [Пресс-служба Министерства социального развития Московской области]
В Подмосковье пары могут выбрать скромную альтернативу пышной свадьбе — заключение брака в МФЦ. Так, только с начала этого года таким образом зарегистрировано две тысячи браков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Первый зампред Правительства региона Людмила Болатаева рассказала, что в спокойной обстановке сотрудник ЗАГСа задаст важные вопросы и выдаст свидетельство о заключении брака. При этом выбрать регистрацию в МФЦ можно при подаче заявления на региональном портале госуслуг.
«Мы выводим церемонии регистрации брака на максимально комфортный уровень. Каждая пара может выбрать локацию по своим критериям. Так с начала года порядка 2,5 тысяч пар выбрали выездную площадку, а 250 пар с начала сезона предпочли роспись в парках Подмосковья», — подчеркнула Людмила Болатаева.