Уже порядка двух тысяч браков заключили в подмосковных МФЦ с начала этого года

В Подмосковье пары могут выбрать скромную альтернативу пышной свадьбе — заключение брака в МФЦ. Так, только с начала этого года таким образом зарегистрировано две тысячи браков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.