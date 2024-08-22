Уже тысяча семьсот детей-сирот обрели семью с начала года в Подмосковье

В Год семьи специалисты органов опеки Подмосковья устроили в семьи тысячу семьсот детей-сирот. Об этом заявили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева подчеркнула, что ключевым принципом работы органов опеки является убеждение, что не семья выбирает ребенка, а ребенок выбирает семью. Так, специалисты начинают работу с потенциальными родителями или опекунами только после консультации

Болатаева также подчеркнула, что Подмосковье является лидирующим регионом в России по устройству детей-сирот в семьи, обеспечивая приоритет семейного воспитания. Важно отметить, что эта работа требует не только профессионализма, но и внимания к индивидуальным потребностям каждого ребенка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку в открытии детского медицинского центра в подмосковном Красногорске.