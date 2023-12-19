Уже в начале следующего года в подмосковном селе Спасс откроется новый фельдшерско-акушерский пункт
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
На сегодняшний день готовность нового ФАПа, который возводят в селе Спасс на территории Волоколамского городского округа, превышает уже девяносто процентов, передает пресс-служба регионального Министерства стройкомплекса.
В настоящий момент на объекте выполняется уборка помещений, установка мебели и оборудования. Данный ФАП рассчитан на тридцать шесть посещений в смену. Общая площадь одноэтажного здания составляет более двухсот квадратных метров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов за поддержку военнослужащих.