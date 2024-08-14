Уже в следующем году в Подмосковье увеличат размер социальных выплат

В Подмосковье с 1 января 2025 года будет увеличен прожиточный минимум на пять с половиной процентов. Также увеличится размер выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии, выплаты на детей-сирот и многие другие. Об этом заявили в Министерстве социального развития Московской области.

Первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что в нашем регионе порядка пятисот тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума.

Так, в следующем году прожиточный минимум на душу населения составит 19 302 рубля, для трудоспособного населения — 21 039 рублей, для пенсионеров — 16 600 рублей, для детей — 18 723 рубля. При этом размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды соцпомощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, которые сейчас работают в Курской области.