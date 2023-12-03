«Уже всем приелись»: выяснилось, почему новогодние огоньки теряют аудиторию

45% россиян не планируют в 2023 году смотреть новогодние огоньки, еще 33% — включат их только «для фона». Об этом сообщил портал SuperJob со ссылкой на проведенные опросы.

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал нам, почему аудитория теряет интерес к подобного рода шоу.

«Каждый год в ноябре-декабре мне задают один и тот же вопрос: что нужно сделать, чтобы привлечь аудиторию к новогодним огонькам. И год за годом она все тает — телевизор все меньше привлекает людей. Если сетка вещания с утра и до вечера всех устраивает, потому что, как правило, это какие-то новогодние фильмы, которые уже превратились в традицию, то вот новогодние огоньки и прочие концерты уже всем приелись», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У народа, добавил эксперт, начинает возникать недопонимание: неужели не хватает креативщиков в телевизионной сфере, которые могли бы как-то оживить, реанимировать формат.

«Мне посчастливилось несколько лет назад посмотреть новогоднее вещание телеканала BBC. Его вещание было построено полностью в прямом эфире. Появляется ведущий на фоне Биг-Бена, все с нетерпением ждут, пока пробьет 12 часов. С наступлением этого времени сразу же происходит смена декораций, включается еще один ведущий, который находится непосредственно в каком-то концертном зале в центре Лондона, оповещает о том, что Новый год наступил», — сообщил Бабичев.

Потом все в прямом эфире, продолжил он, смотрят полуторачасовой живой концерт какого-то хедлайнера, крупного и популярного артиста. Осознание же того, что это происходит в реальном времени, в первые минуты нового года, вызывает трепет.

В России же, считает критик, работники телевидения ленятся и не хотят ради работы отрываться от привычного празднования Нового года с семьей или друзьями — куда проще отснять все заранее, не ломая голову над форматом. В результате все повторяется из раза в раз по привычной схеме, хоть она и не работает.

«Такой формат мог бы быть интересен, если, например, на нашем телевидении мы увидели бы живой концерт на Красной площади какого-то эталонного артиста. Того, чье творчество нравится всем от молодежи до старшего поколения», — заключил наш собеседник.

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