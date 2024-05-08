Уже второй раз: Инстасамка может избежать наказания за долги по налогам

Серьезной ответственности певице и блогеру Дарье Зотеевой, более известной как Инстасамка, из-за нового долга не грозит. Об этом рассказал адвокат Тимур Харди.

Ранее Mash сообщил, что сейчас счета певицы находятся под угрозой блокирования из-за неуплаты налогов. Дарья Зотеева попадает в подобную ситуацию уже во второй раз. Ранее у нее накопился долг в размере 690 тысяч рублей, после чего счета были заблокированы. Между тем, представитель блогера утверждает, что долг образовался в связи с перерасчетом страховых взносов и в настоящее время полностью оплачен, а данные в налоговой службе обновятся уже после праздников.

«Даже при повторном нарушении уголовная ответственность Зотеевой грозить не может, потому что сумма долга очень мала. Она составляет всего 52 тысячи рублей. А уголовная ответственность за неуплату налогов и сборов наступает лишь при совершении данного деяния в крупном или особо крупном размерах», — рассказал Харди корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, о нарушении в крупном размере может идти речь, если сумма неуплаченных налогов или взносов в пределах трех финансовых лет подряд превышает 2 млн 700 тыс. рублей, а в особо крупном размере – 13 млн 500 тыс. рублей в пределах трех финансовых лет подряд.

«Как мы видим, долг у Инстасамки значительно меньше и, соответственно, к уголовной ответственности ее привлечь не могут. Но девушке стоит внимательнее следить за своими налогами, поскольку в противном случае она может столкнуться с дальнейшими проблемами в виде блокирования счетов и распространения взыскания на имущество в случае отказа от оплаты существующей задолженности», — подытожил юрист.

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