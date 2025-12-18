Уже завтра 19 декабря Владимир Путин подведет итоги 2025 года

Около 600 российских и зарубежных журналистов соберутся на пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая в этом году пройдет вместе с прямой линией, сообщил «Первый канал», рассказывая о последних приготовлениях к мероприятию.

На данный момент на прямую линию с Президентом поступило свыше двух миллионов обращений, из которых большинство поступило по телефону, а почти 400 тысяч — через российский национальный мессенджер Max.

«В прошлом году в программе „Итоги года с Владимиром Путиным“ участие принимали около 600 наших коллег. В этом году, мы видим по количеству кресел, это число не меньше», — сообщили в эфире «Первого канала».

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 19 декабря в полдень.

С 4 декабря в 15:00 по московскому времени начался сбор вопросов для программы. Этот процесс будет продолжаться до завершения мероприятия. В текущем году, как и в 2024-м, за расшифровку обращений на прямую линию отвечает GigaChat.