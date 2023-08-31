Уже завтра новый корпус одной из школ в Ногинске примет первых учеников

В подмосковном Ногинске уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса школы №1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

Напоминаем, что работы по возведению данного объекта велись в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Общая площадь трехэтажного здания составила более 8,3 тысячи квадратных метров. Новый корпус соединен с существующим зданием школы теплым переходом. Отмечается, что одновременно завершен и капитальный ремонт основного здания школы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году на территории Подмосковья откроется тридцать новых школ.