«Ужин из человечины». В Чили заключенный съел глаз и ухо своего сокамерника

В Чили разворачивается шокирующая история об убийстве и каннибализме, произошедшая в стенах тюрьмы города Ла-Серена. Местные СМИ, в частности El Heraldo de Mexico, сообщают жуткие подробности этого дела.

21-летний Мануэль Игнасио Фуэнтес, находящийся в заключении, расправился со своим 26-летним соседом по камере Фелипе Сепульведой. Как утверждает сам Фуэнтес, конфликт возник после того, как оппонент первым атаковал его с ножом. Защищаясь, молодой человек сумел уйти от удара и нанес ответный — поразив противника в шею.

По словам задержанного, после случившегося он испытал сильнейший стресс и панику. Пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями, Фуэнтес совершил немыслимое: он извлек глазное яблоко погибшего и проглотил его. На этом надругательство над телом не закончилось — он также откусил и съел фрагменты руки, шеи и уха жертвы. Затем, по его словам, он просто накрыл тело и уснул рядом с ним. Лишь утром он привлек внимание надзирателя спокойной фразой: «Босс, я его убил».

Родственники Фуэнтеса считают произошедшее трагической случайностью и возлагают вину на администрацию пенитенциарного учреждения. Отец заключенного настаивает на том, что его сын страдает шизофренией и нуждается в постоянном приеме препаратов и особом наблюдении. Однако в тюрьме молодому человеку не оказывали необходимой медицинской помощи, что, по мнению семьи, и привело к трагедии. Родные считают, что Мануэль совершил убийство и последующие жуткие действия, находясь в состоянии психоза.

Девушка обвиняемого подтвердила его диагноз. Она рассказала, что душевное состояние парня неуклонно ухудшалось прямо на глазах. В последнее время у него появились галлюцинации: ему постоянно мерещился таинственный преследователь в черном костюме.

Известно, что Фуэнтес попал за решетку еще в 2022 году за вооруженное нападение на пожилую женщину и ее малолетнюю внучку. В 2023-м он совершил побег и скрывался в Аргентине, но был пойман и экстрадирован обратно в Чили.

