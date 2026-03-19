Ужин с ферментированной рыбой обернулся для американки параличом

В США врачи борются за жизнь молодой женщины, которая оказалась в реанимации после домашнего ужина. Об этом сообщает The Independent.

24-летняя Тринити Петерсон-Майес из Феникса (штат Аризона) в феврале отправилась в гости к друзьям. Компания отведала блюдо из ферментированной рыбы-меч, приготовленное по аутентичному рецепту. Вскоре после еды девушка и несколько гостей почувствовали себя плохо: у них возникли проблемы с глотанием и речью. Хозяева дома сразу вызвали скорую.

Тринити, а также 48-летний мужчина и 53-летняя женщина были госпитализированы с диагнозом «ботулизм». Их состояние оценивается как тяжелое, все трое находятся на аппаратах ИВЛ. Медики экстренно заказали сыворотку из соседнего штата, чтобы остановить действие токсина. Врачи предупреждают: восстановление может занять несколько месяцев.

Ботулизм — это опасное заболевание, которое атакует центральную нервную систему, особенно поражая спинной и продолговатый мозг. Отравление происходит из-за токсина бактерии Clostridium botulinum, который может содержаться в продуктах или воде. Инкубационный период болезни обычно составляет от 18 до 24 часов, но в редких случаях может длиться до пяти дней.

