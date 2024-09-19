Узнай о своем городе через игру: настольная игра «Ситиполия Большая Балашиха» впервые вышла в округе

«Нам есть чем гордиться, но, к нашему огромному сожалению, не все знают о тех предприятиях, которые формируют наш бюджет, которые помогают нам реализовывать проекты в социальной сфере на территории Балашихи. А благодаря этой игре мы надеемся, что дети, играя, будут погружаться в эти вопросы, и им будет интереснее, чем в обычную монополию, играть в «Ситиполию Балашихи», так как на игровом поле будут названия, с которыми они встречаются ежедневно. Станции ЖД – они тоже на территории нашего города. Снабжающие организации – это тоже наши организации. Поэтому мы надеемся, что эта игра будет интересна в первую очередь жителям Балашихи»,- сказала начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи Ольга Егерева.