Узнай о своем городе через игру: настольная игра «Ситиполия Большая Балашиха» впервые вышла в округе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В составе игры: поле для ходов, ситирубли, карточки шанса и городская казна. На поле для ходов важные объекты города: промышленные предприятия, железнодорожные станции, спортивные комплексы. Если фишка перешла на клетку «Квиз», то игроку необходимо перейти по Qr-коду на страницу с вопросами о городе.
За правильные ответы можно заработать бонусы.
«Нам есть чем гордиться, но, к нашему огромному сожалению, не все знают о тех предприятиях, которые формируют наш бюджет, которые помогают нам реализовывать проекты в социальной сфере на территории Балашихи. А благодаря этой игре мы надеемся, что дети, играя, будут погружаться в эти вопросы, и им будет интереснее, чем в обычную монополию, играть в «Ситиполию Балашихи», так как на игровом поле будут названия, с которыми они встречаются ежедневно. Станции ЖД – они тоже на территории нашего города. Снабжающие организации – это тоже наши организации. Поэтому мы надеемся, что эта игра будет интересна в первую очередь жителям Балашихи»,- сказала начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи Ольга Егерева.
✔Поиграть в «Ситиполию Большая Балашиха» можно в библиотеках, колледжах и школах округа со следующей недели.
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