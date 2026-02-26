Узнаваемый облик: дома в Подмосковье украсят жостовскими и гжельскими узорам

В Подмосковье может появиться единый художественный стандарт, который определит визуальный облик городов. Инициатива по созданию каталога народных орнаментов и характерных для региона образов получила поддержку на разных уровнях, в том числе положительную оценку этому дал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев. Об этом он заявил в беседе с REGIONS .

Парламентарий назвал этот проект не просто дизайнерским, а просветительским и краеведческим. По его словам, Московская область обладает уникальным культурным багажом, который давно пора использовать для формирования идентичности территорий. Речь идет о мотивах, которые веками создавались в Жостово, Павловском Посаде и Гжели.

Парламентарий убежден, что у каждого узнаваемого бренда должна быть своя ДНК — уникальные визуальные особенности, по которым его безошибочно идентифицируют. Подмосковье в этом смысле — супербренд с богатейшей базой художественных решений. Орнаменты на улицах и стенах домов способны выполнять важную миссию: они продолжают жить, рассказывая историю о народных талантах и вызывая чувство гордости за предков-мастеров.

«Видишь орнамент — становится интересно узнать больше о том месте, где он возник, и о людях, которые его придумали, а это способствует и туризму, и воспитанию патриотических чувств. У самых известных брендов есть своя ДНК — то есть уникальные визуальные особенности, на которых основана узнаваемость и идентичность», — отметил он.

Идея создания единого каталога характерных образов принадлежит главному архитектору Московской области Александре Кузьминой. Документ задуман как практическое руководство для застройщиков: он поможет им при разработке проектной документации опираться на местные художественные традиции, а не на безликие типовые решения.

Работа над каталогом будет вестись под эгидой Национального центра с привлечением профессионального сообщества архитекторов и градостроителей из всех субъектов и муниципалитетов. Инициативу уже поддержал заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

В Подмосковье исторически сформировались несколько крупных народных промыслов с четко определенной орнаментальной системой. Среди них — гжельская керамическая роспись с ее фирменными сине-белыми мотивами, жостовская роспись по металлу, павловопосадский текстильный орнамент и федоскинская лаковая миниатюра. Теперь этим узорам предстоит переселиться с подносов, платков и шкатулок на фасады зданий и элементы городской инфраструктуры.

