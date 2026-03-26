В 12 раз выше нормы: туристам назвали города, куда лучше не ехать из-за экологии

Популярные у россиян турецкие курорты — Анталья, Стамбул и Измир — вошли в число городов с опасным уровнем загрязнения воздуха. Согласно отчету швейцарской компании IQAir за 2025 год, концентрация мелкодисперсных частиц PM2,5 в этих городах превышает безопасные нормы Всемирной организации здравоохранения в 3–5 раз.

Турция в пятерке самых грязных стран Европы

Исследование охватило более 9,4 тысячи городов в 143 странах. Выяснилось, что только три европейских государства — Эстония, Исландия и Андорра — соответствуют рекомендациям ВОЗ по содержанию PM2,5 (не более 5 мкг/м³). Турция же вошла в пятерку стран Европы с самым загрязненным воздухом вместе с Боснией и Герцеговиной, Северной Македонией, Сербией и Польшей. Средние концентрации вредных частиц здесь превышают 15 мкг/м³.

Наиболее тревожная ситуация сложилась в городе Игдыр на востоке страны: уровень PM2,5 там достиг 64,4 мкг/м³ — это в 12,8 раза выше нормы ВОЗ. В пятерку европейских городов-антилидеров также вошли Буджа (район Измира) с показателем 51,5 мкг/м³, Гедекли (Игдыр) — 33,7 мкг/м³, Конья — 31,1 мкг/м³ и Дюздже — 30,5 мкг/м³.

Чем опасны мелкие частицы и как это скажется на туристах

Частицы PM2,5 диаметром менее 2,5 микрометра способны глубоко проникать в дыхательные пути и даже попадать в кровоток. Их воздействие связано с повышенным риском респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, нарушений когнитивного развития у детей и обострения хронических болезней. По данным ВОЗ, загрязнение воздуха ежегодно становится причиной миллионов преждевременных смертей.

Для туристов, особенно с хроническими заболеваниями дыхательной системы, длительное пребывание в таких городах может быть опасным. Эксперты советуют заранее узнавать экологическую обстановку в пункте назначения, в дни пиковых загрязнений оставаться в помещениях с закрытыми окнами, использовать кондиционеры в режиме рециркуляции, а при выходе на улицу — надевать маски KN95. В номере отеля или арендованном жилье полезно иметь воздухоочиститель.

Россия в рейтинге и глобальные тенденции

Россия в этом рейтинге отнесена к странам с относительно благоприятной экологической ситуацией. Самым чистым городом страны признан Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ), а Москва получила статус «умеренно чистой».

В мире в целом ситуация остается сложной: лишь 14% городов соответствуют стандартам ВОЗ. Ухудшение качества воздуха связывают с лесными пожарами, пылевыми бурями, работой угольных электростанций и интенсивным транспортным движением. Самые высокие уровни загрязнения зафиксированы в Пакистане, Бангладеш, Таджикистане, Чаде и Демократической Республике Конго. Абсолютный антирекорд принадлежит индийскому городу Лони, где средний показатель PM2,5 составил 112,5 мкг/м³ — в 22 раза выше нормы.

При планировании путешествий эксперты рекомендуют учитывать не только погоду и цены, но и качество воздуха, особенно если вы собираетесь провести длительное время в крупных городах или имеете проблемы со здоровьем.