В 17 лет сердце не выдержало: почему семья погибшей королевы красоты из Техаса винит в трагедии энергетик Alani Nu

Семья 17-летней жительницы Техаса Лариссы Родригес, скончавшейся в октябре прошлого года, подала иск, в котором обвинила популярный энергетический напиток Alani Nu в смерти девушки. Как сообщает The Independent, согласно иску, поданному в апреле, причиной сердечного приступа стала кардиомиопатия, спровоцированная чрезмерным потреблением кофеина. Адвокат семьи пояснил, что Родригес начала употреблять этот напиток, увидев его рекламу в интернете, где он позиционировался как полезный для здоровья.

По словам адвоката, Родригес, не имевшая проблем с сердцем, пила Alani Nu перед школой и спортивными тренировками. В день смерти она выпила очередную банку энергетика. Как заявил адвокат, она втянулась из-за соцсетей и общения со сверстниками, но в какой-то момент просто подсела на него. Он также отметил, что экспертиза не выявила в ее организме следов наркотиков или алкоголя, но обнаружила большую дозу кофеина.

В иске утверждается, что одна банка Alani Nu содержит 200 миллиграммов кофеина, что вдвое превышает дневную норму в 100 миллиграммов, рекомендованную Американской академией педиатрии для подростков 12–17 лет. Юристы семьи также заявляют, что в напитке содержатся и другие тонизирующие вещества, точное количество которых не указано на упаковке. Хотя на сайте производителя есть предупреждение о том, что напиток не рекомендован детям, людям с чувствительностью к кофеину, беременным и кормящим женщинам, юристы семьи назвали маркетинговую политику бренда, позиционирующего себя как «производителя продуктов для здоровья», вводящей в заблуждение.

Ответчиками по иску выступают дистрибьюторы напитка, а его представитель заявил, что продукт соответствует федеральным требованиям к маркировке. Ларисса Родригес, выигравшая несколько местных конкурсов красоты, планировала поступать на юридический факультет Техасского университета в Остине. Разбирательства по делу продолжаются.