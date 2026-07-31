В 1,7 раза больше вакансий: кому платят сотни тысяч за машинное обучение и генерацию контента

Количество вакансий для специалистов, владеющих искусственным интеллектом и машинным обучением, выросло в России за год в 1,7 раза. В Москве зарплаты таких сотрудников достигают ₽650 тысяч в месяц. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили аналитики исследовательского центра SuperJob.

По их данным, рыночная зарплата ML-инженеров в столичных IT-компаниях составляет от ₽290 тысяч до ₽650 тысяч на руки, медианный размер за год увеличился на 12%. Программистам Python с опытом машинного обучения предлагают от ₽390 тысяч до ₽650 тысяч, специалистам Data Scientist — от ₽310 тысяч до ₽550 тысяч. Медианные зарплаты для них выросли на 8% и 7% соответственно. В целом по IT-сфере рост составил 4,1%. Указанные суммы не включают бонусы, льготы и компенсации.

В SuperJob отметили, что навыки использования ИИ требуются уже не только техническим специалистам. Такие запросы все чаще встречаются в вакансиях для менеджеров по продажам и работе с клиентами, маркетологов, аналитиков, контент-менеджеров, дизайнеров, а также product- и project-менеджеров. От продавцов ждут умения применять нейросети для автоматизации рутины, анализа данных и подготовки отчетов. Маркетологам ИИ нужен для генерации контента, разработки стратегий и аналитики, финансовым аналитикам — для моделирования и прогнозов. Контент-менеджерам нейросети помогают создавать тексты, изображения и видео, подбирать темы и оценивать эффективность публикаций. Дизайнерам необходимо генерировать идеи, создавать прототипы, проводить A/B-тесты и обрабатывать изображения.