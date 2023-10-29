В 2023 году в Московской области сельские старосты первый раз отмечают свой праздник
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Это профессиональный праздник для тех, кто взял на себя общественную нагрузку и отстаивает интересы своих сел и деревень.В городском округе Кашира мероприятие прошло в Доме культуры в Ожерелье.
«Старосты — это неравнодушные жители, выражающие интересы своих односельчан. Именно вы, старосты, озвучиваете те проблемы, которые необходимо решить в первую очередь, — провести газ, наладить ситуацию с водой, отремонтировать дорогу. Своей работой вы помогаете улучшить условия жизни в деревнях и поселках. Благодаря вам выстраивается конструктивный диалог между жителями и представителями органов местного самоуправления, который помогает решить многие проблемы и поменять жизнь к лучшему. И это самое ценное. О важности такого взаимодействия говорит наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев», — сказал Михаил Николаевич.
Он вручил старостам благодарственные письма и подарки. А дальше всех присутствующих ждал праздничный концерт.