В 2023 году в Московской области сельские старосты первый раз отмечают свой праздник

«Старосты — это неравнодушные жители, выражающие интересы своих односельчан. Именно вы, старосты, озвучиваете те проблемы, которые необходимо решить в первую очередь, — провести газ, наладить ситуацию с водой, отремонтировать дорогу. Своей работой вы помогаете улучшить условия жизни в деревнях и поселках. Благодаря вам выстраивается конструктивный диалог между жителями и представителями органов местного самоуправления, который помогает решить многие проблемы и поменять жизнь к лучшему. И это самое ценное. О важности такого взаимодействия говорит наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев», — сказал Михаил Николаевич.