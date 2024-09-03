В 2024 году в Г.о. Пушкинский отремонтируют 35 фасадов МКД

В министерстве ЖКХ МО проинформировали, что ремонт фасадов МКД в муниципалитете станет один из этапов реализации программы, которую запустило Правительство региона в 2014 году. На данный момент в рамках программы отремонтировано более 4 тыс. фасадов.

Работы по ремонту фасадов в Городском округе Пушкинский находятся в активной стадии. В частности, на шести МКД ремонт полностью завершен. В рамках согласованного на 2024 год плана завершение ремонтных работ пройдет по следующим адресам в городе Ивантеевка: Советский пр-т, д. 14 и д. 18, Детский пр-д, д. 26, ул. Толмачева, д. 19. В поселке Софрино — по адресу ул. Комсомольская, д. 27, а также в городе Пушкино по адресу мкр. Дзержинец, д. 10, д. 11. В перечень вошли также другие адреса.

Собственников домов, в которых проводят капитальный ремонт фасадов и кровель, наделили правом контроля хода проведения работ. Им предложено воспользоваться онлайн-камерами видеонаблюдения, установленными на объектах. Для осуществления проверки необходимо зайти на сайт Фонда капремонта, найти раздел «Карта» и выбрать дом с видеонаблюдением. На портале также опубликована адресная программа ремонта МКД на 2024 год.