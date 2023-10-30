В 2024 году в Коломне планируют провести ремонт трамвайных путей и заменить подвижной состав

В этом году предприятию «Коломенский трамвай» исполняется 75 лет. Ежедневно на линию выходят 45 вагонов, в будни они перевозят до 65 тысяч человек. В администрации городского округа рассказали о планах предприятия на следующий год.

«В 1948 году на линию вышел первый трамвай, который соединил Голутвин и Краеведческий музей. Длина пути была всего 10 километров, но это был огромный шаг в развитии транспортной инфраструктуры города. Сейчас Коломна — единственный город Подмосковья, где сохранился этот вид транспорта. Этим мы гордимся», — подчеркнул депутат Государственной Думы Никита Чаплин

Общая протяженность коломенских трамвайных линий составляет почти 44 км. Они соединяют различные микрорайоны города. В 2022 году коломенские трамваи перевезли более 16 миллионов пассажиров.

Как рассказал первый заместитель главы администрации округа Денис Лубяной, в настоящее время готовятся документы для входа в государственную программу по электротранспорту, начало которой запланировано на 2024 год.

«Много ждем от нее, в частности, замену подвижного состава, ремонт трамвайных сетей, строительство новой линии в микрорайон Подлипки», — отметил замглавы.

Кроме того, 3 ноября, накануне юбилея предприятия, будут подведены итоги Всероссийского конкурса профмастерства и названы имена победителей.