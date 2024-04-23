В 2024 году в Пушкинском запланирована реконструкция четырех водозаборных узлов

Администрация Городского округа Пушкинский сообщает, что в текущем году начнется реконструкция четырех водозаборных узлов. Работы завершат до конца 2026 года.

На сайте администрации указаны адреса, где в городском округе Пушкинский будет проводиться реконструкция водозаборных узлов: ВЗУ № 1, ВЗУ № 3 (микрорайон Клязьма), ВЗУ № 8 (поселок Тарасовка) и ВЗУ № 42 (село Левково).

Работы осуществляются в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Водозаборный узел имеет важное значение для обеспечения жителей водой, используемой в питьевых и хозяйственных целях. Именно поэтому в округе тщательно следят за состоянием водозаборных сооружений.

Ранее мы сообщали, что строительные работы в сельской школе № 11 Пушкинского округа выполнены на 39%.