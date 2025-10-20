В 2025 году СФР оформил свыше 121,7 тысячи СНИЛС новорожденным в Московском регионе

В 2025 году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области продолжает проактивное оформление страховых номеров индивидуальных лицевых счетов для новорожденных. С начала года создано более 121,7 тыс. СНИЛС без заявлений от родителей.

СНИЛС является ключевым документом для получения государственных услуг, назначения материнского капитала, оформления медицинского полиса и прикрепления ребенка к поликлинике. В дальнейшем он используется при трудоустройстве и формировании пенсионных прав.

Проактивный порядок действует с 2020 года. После поступления данных о рождении ребенка из системы ЗАГС номер индивидуального счета автоматически открывается в Социальном фонде и направляется в личный кабинет матери на портале госуслуг.

Если у родителя нет подтвержденной учетной записи, оформить СНИЛС можно через клиентскую службу СФР или в МФЦ, представив паспорт и свидетельство о рождении. Номер выдается в день обращения. Такой же порядок действует для усыновленных детей.

Ведомство обращает внимание, что при несовпадении анкетных данных матери с информацией из ЗАГС и СФР номер может не отобразиться на портале. В этом случае необходимо обновить сведения в учетной записи.

За консультацией можно обратиться в единый контакт-центр СФР по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный) или на официальные страницы ведомства в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

