В 2025 году в Коломне отремонтируют здание Центра детского творчества

Здание Центра детского творчества на улице Девичье Поле в Коломне, где ранее располагался детский сад, включили в областную программу капитального ремонта объектов образования на 2025 год.

На данном этапе проходит подготовка конкурсных документов. Согласно предварительным планам, ремонтные работы начнутся к началу следующего учебного года. В программу также заложат финансирование для замены старого оборудования на новое. До конца текущего учебного года изменения в работу кружков и секций вносить не будут.

В Центре детского творчества открыты хореографические и театральные студии, кружки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, скульптуры и фольклора. В центре не только развивают творческие способности молодого поколения, но и уделяют должное внимание образовательному процессу. Так, открыты дополнительные занятия по разным дисциплинам, в том числе в рамках подготовки к ЕГЭ. Центр — площадка, на базе которой функционируют волонтерские группы и штаб юнармейцев, открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

«Во время ремонта работа кружков не прекратится — они временно переместятся на базы 16-й и 17-й школ. После окончания всех работ в отремонтированном здании планируется увеличить число учащихся до 1700 человек, тогда как до ремонта их было всего около 300», — рассказала заместитель главы Городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Здание было введено в эксплуатацию в начале 1980-х годов. В настоящее время оно нуждается, как в ремонте, так и частичной перепланировке. В планах также благоустройство прилегающих территорий. Предполагается, что там могут появиться беговые дорожки и спортивные площадки.

Принятые меры по ремонту и благоустройству позволят расширить центр дополнительного образования для детей, превратив его в современный комплекс.