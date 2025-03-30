В 2025 году в Шатуре планируется обновить базу секции гребли и благоустроить пляж

«В этом году приведем в порядок тренировочную базу секции гребли на шатурском городском пляже. Наши ребята и девчонки достигают значительных успехов в этом виде спорта, надо поддержать», – заявил он в ходе проверки.

На берегу озера Святое, где базируется секция, планируется оборудовать просторные и утепленные раздевалки для спортсменов. Также для воспитанников спортивной школы будут приобретены новые байдарки, а на территории установят уличные тренажеры для разминки перед водными тренировками.

Стоит отметить, что в 2024 году тренер по гребле на байдарках и каноэ Самат Мубаракшевич Таканаев и его ученик Степан Александрович Белов получили знаки отличия «Спортивная доблесть» за участие в летней спартакиаде учащихся России. Кроме того, в 2023 году 13 шатурских гребцов были признаны одними из лучших по версии Всероссийской федерации гребли на байдарках.