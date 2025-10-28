В 2026 году пенсия неработающих превысит 27 тыс. рублей после индексации

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан в 2026 году, по оценке специалистов, составит около 27 788 руб. Выплата будет проиндексирована на 7,6%. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, сообщает ТАСС .

На 1 июля 2025 года средний размер начисленной страховой пенсии по старости для неработающих россиян равнялся 25 826 руб. После запланированной индексации в 2026 году сумма вырастет почти на 2 тыс. руб.

Эксперт также отметила, что средний размер социальной пенсии по старости на середину 2025 года составлял 15 856 руб. Эти выплаты не зависят от трудового стажа и начисленных взносов. Индексация социальных пенсий планируется с 1 апреля 2026 года, но коэффициент повышения пока не утвержден.

Социальную пенсию получают граждане, не имеющие достаточного стажа для страховой выплаты, а также некоторые категории инвалидов. Ее назначают на 5 лет позже установленного пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что мужчины 1962 года и женщины 1967 года выйдут на пенсию в 2026 году.