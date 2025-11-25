В 2026 году россиян ждут семь укороченных рабочих недель

Календарь 2026 года приготовил для россиян семь укороченных рабочих недель, начинающихся с праздничных дней. Первая такая неделя ожидается в феврале, когда празднование Дня защитника Отечества продлит выходные с 21-го по 23-е число, оставив для работы лишь четыре дня. Аналогичный график повторится в марте, апреле, мае и июне, когда праздничные дни создадут дополнительные мини-каникулы. HR-эксперт Зулия Лоикова обращает внимание на финансовую сторону планирования отпуска. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, наиболее выгодным с точки зрения размера отпускных считается июль, содержащий 23 рабочих дня — максимальный показатель в году. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше средний дневной заработок и, соответственно, сумма отпускных выплат.

Эксперт подчеркнула, что оптимальными для отпуска становятся месяцы с наибольшим количеством рабочих дней: июль, апрель, сентябрь и октябрь. Этот подход позволяет не только рационально использовать отпускной бюджет, но и избежать пикового сезона коллективных отпусков, когда многие отрасли сталкиваются с нехваткой персонала.

