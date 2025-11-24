Враги кошелька: какие месяцы года обкрадывают отпускников
Юрист Южалин: январь станет самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году
Фото: [Фото: istockphoto.com/miniseries]
Руководитель юридической практики Александр Южалин назвал РИА Новости январь 2026 года наиболее финансово невыгодным месяцем для использования отпуска. Специалист пояснил, что в первом месяце года наблюдается максимальная разница между стоимостью одного рабочего дня и размером среднедневного заработка.
Эксперт отметил, что аналогичная ситуация, хотя и в меньшей степени, характерна для февраля и мая. В эти месяцы получение заработной платы за отработанное время приносит больше дохода, чем выплата отпускных.
Расчет выгодности отпуска зависит от сравнения ежедневного дохода в конкретном месяце со средней дневной заработной платой. Когда фактическая стоимость рабочего дня превышает размер среднедневного заработка, использование отпуска становится финансово нецелесообразным.
Разница в количестве рабочих дней между месяцами при сохранении одинакового оклада является ключевым фактором, влияющим на финансовую эффективность использования отпуска в разные периоды года.
