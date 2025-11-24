Враги кошелька: какие месяцы года обкрадывают отпускников

Руководитель юридической практики Александр Южалин назвал РИА Новости январь 2026 года наиболее финансово невыгодным месяцем для использования отпуска. Специалист пояснил, что в первом месяце года наблюдается максимальная разница между стоимостью одного рабочего дня и размером среднедневного заработка.

Эксперт отметил, что аналогичная ситуация, хотя и в меньшей степени, характерна для февраля и мая. В эти месяцы получение заработной платы за отработанное время приносит больше дохода, чем выплата отпускных.

Расчет выгодности отпуска зависит от сравнения ежедневного дохода в конкретном месяце со средней дневной заработной платой. Когда фактическая стоимость рабочего дня превышает размер среднедневного заработка, использование отпуска становится финансово нецелесообразным.

Разница в количестве рабочих дней между месяцами при сохранении одинакового оклада является ключевым фактором, влияющим на финансовую эффективность использования отпуска в разные периоды года.

