В 2026 году в смартфоны могут вернуть каплевидные вырезы и слоты microSD

Инсайдер Digital Chat Station, известный своими прогнозами о будущих моделях смартфонов, поделился неожиданной информацией. По его данным, в 2026 году производители могут вернуться к использованию устаревших, казалось бы, решений.

Как пишет портал rutab.net, в новых устройствах снова могут появиться каплевидные вырезы под фронтальную камеру, слоты для карт памяти microSD, пластиковые рамки корпуса и короткофокусные сканеры отпечатков пальцев. Диагонали экранов, скорее всего, останутся привычными, но их частота обновления может составить 90 герц. Оперативной памяти будет 8 гигабайт, а встроенной — 512.

Главная причина таких изменений — стремительный рост цен на смартфоны. Китайские бренды и Samsung уже подняли стоимость своих устройств. Чтобы сдерживать розничные цены, производители вынуждены искать способы снижения себестоимости. Использование старого оборудования и проверенных технологий позволяет это сделать.

При этом у возвращаемых функций есть и практические преимущества. Слот для карты памяти дает гибкость в управлении хранилищем, а пластиковый корпус часто оказывается более практичным и легким, чем стеклянный. Каплевидный вырез занимает меньше места, чем «остров» с несколькими камерами.

Инсайдер отметил, что в условиях, когда каждый доллар на счету, такие решения помогают сделать современные смартфоны более доступными для широкого круга покупателей.

Ранее стало известно, что иностранные смартфоны могут лишиться доступа к сетям 5G в России.