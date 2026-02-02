«В 24-градусный мороз без тепла»: в Пензе отключили воду и отопление в 32 домах

В Пензе в условиях аномально низких температур произошла коммунальная авария. Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба теплоснабжающей компании «Т Плюс», жители 32 многоквартирных домов остались без горячего водоснабжения и отопления.

Отмечается, что отключения затронули не только жилой сектор, но и социально значимые объекты: два детских сада, школу, медицинский центр, туберкулезный диспансер, музей и административное здание.

Причиной инцидента стал обнаруженный дефект на магистральном трубопроводе, расположенном на улице Чкалова, 51. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий и ремонтным работам. По предварительным оценкам, восстановить подачу тепла и воды планируется до 14:00 мск.

Ситуация усугубляется сложными погодными условиями. В понедельник, 2 февраля, температура воздуха в Пензе держится на отметке от минус 20 до минус 24 градусов по Цельсию. По информации экспертов, это создает дополнительные риски для здоровья людей и повышает вероятность размораживания внутридомовых систем.

Ранее МЧС России предупредило граждан о рисках в период сильных морозов.