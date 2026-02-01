Россиянам дали рекомендации по выживанию в аномальные морозы

Аномальные морозы, накрывшие отдельные районы ЯНАО, заставили спасателей выпустить срочные рекомендации для населения. Столбики термометров местами опускаются до отметки в минус 45 градусов, что представляет серьезную опасность для здоровья. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-медиа» .

В Главном управлении МЧС по ЯНАО подчеркивают, что основная защита от стужи — правильная экипировка. Специалисты советуют использовать принцип многослойности: термобелье, промежуточный утепляющий слой и непродуваемую верхнюю одежду.

Особое внимание стоит уделить обуви — она должна быть свободной, чтобы не пережимать сосуды, и абсолютно сухой. Небольшая хитрость от бывалых — горячий, но не обжигающий напиток перед выходом создает внутренний тепловой резерв.

Отдельно спасатели развенчивают опасный миф. При первых признаках обморожения категорически запрещается растирать кожу снегом. Кристаллы льда причиняют микротравмы, а резкий перепад температур может усугубить повреждение тканей. Горячая вода также под запретом. Единственно верный алгоритм — укрыться в тепле, аккуратно обернуть онемевший участок сухой натуральной тканью и позволить ему согреваться постепенно. Если чувствительность не возвращается долгое время, следующий шаг — немедленный визит к медику. В условиях ямальской зимы скорость реакции становится ключевым фактором.

