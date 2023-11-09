В 6 российских городах может появиться проход в метро по биометрии в 2024 году

В предстоящем году планируется запустить функцию оплаты проезда в метро при помощи биометрии в 6 городах страны: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Соответствующее заявление сделал гендиректор АО ЦБТ Владислав Поволоцкий, его слова передает издание РИА Новости .

Он заявил, что в этом году планируется закончить интеграцию со столичным метрополитеном и запустить возможность оплаты при помощи биометрии в 6 новых городах. Уточняется, что проект будет воплощаться в жизнь вместе с российским Министерством транспорта и правительством.

Дорожные карты для проекта уже были подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. В скором времени планируется утверждение и для трех оставшихся городов.