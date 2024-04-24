В 60 тысяч рублей может обойтись шашлык, приготовленный на природе в Подмосковье

Приближаются майские праздники, а вместе с ними и «горячий» шашлычный сезон. Жителям Подмосковья приготовить мясо на мангале на лоне природы не воспрещается, правда делать это можно в строго отведенных зонах. В противном случае придется заплатить штраф до 60 тысяч рублей. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Как рассказал руководитель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, исходя из поправок в КоАП от 2022 года теперь за разведение костров в лесных массивах значительно увеличены штрафы.

«Если раньше они составляли о 1,5 до 5 тысяч, то сегодня с учетом периода ограничения (в пожароопасный период – Прим. ред.) от 15 до 60 тысяч», - отметил Агулов.

Он подчеркнул, что во всех муниципалитетах существуют специально оборудованные места для жарки шашлыков на свежем воздухе. Даже платные территории обойдутся дешевле чем штрафы. К примеру, в прошлом году девятерым любителям мяса на мангале из Орехово-Зуево пришлось в общей сложности заплатить штрафы в 360 тысяч рублей за разведения огня в неположенном месте. А всего в 2023-м за нежелание соблюдать простейшие правила поплатились свыше тысячи человек, на которых наложили почти 40 млн рублей взысканий.

Надеяться, что наказание минует нарушителям не приходится. Даже если они откажутся предъявить паспорт, их снимут на телефон и определят личность по базе данных. Кроме того, каждый житель вскоре сможет с помощью приложения «Народный инспектор» фиксировать нарушения в подмосковных лесах.

Так что рисковать лишний раз не стоит, тем более что возможность отдохнуть у мангала в лесу или парке есть. Как подчеркнул Агулов, в Подмосковье оборудованы 1,2 тыс. бесплатных мест, где можно жарить шашлыки.

«Мы с 15 апреля запустили через РГИС опцию, благодаря которой каждый житель может увидеть, где такие места находятся в его муниципалитете», - подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства.

Он также отметил, что в ближайшем будущем планируется создать сервис, с помощью которого жители региона смогут бронировать платные места для отдыха на природе.