В Абхазии продолжаются поиски четырехлетнего ребенка из Беларуси

В Абхазии спасатели вторые сутки ищут маленького ребенка, упавшего в горную реку. Об этом сообщило РИА Новости .

Пропавший приехал с родителя из Беларуси на отдых в Абхазию. Вечером в субботу четырехлетнего ребенка унесло течением реки Гега в районе водопада. Поиски ребенка оперативно начали спецслужбы.

На сегодняшний день поиски пропавшего ведут больше сотни спасателей, к ним присоединились сотрудники Рицинского заповедника, недалеко от которого произошел инцидент. Спасать пропавшего отправились и неравнодушные местные жители. Местная организация предоставила два беспилотника, но найти ребенка с воздуха не удалось. Поисковая операция продолжается.