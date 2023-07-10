В Абхазии спасли унесенных в море мать с ребенком и еще более 30 туристов, ставших заложниками непогоды

Сотрудники экстренных служб Абхазии продолжают проводить спасательные работы по вызволению туристов и местных жителей, что оказались отрезанными от жизни в результате наводнения, вызвано сильнейшими ливнями.

Как сообщает РИА Новости, уже порядка 30 попавших в зону непогоды туристов спасены в трех районах республики. Накануне Гагрский район Абхазии буквально залили дожди, непрекращавшиеся в течение суток.

«В Гулрыпшском районе, у Ольгинских водопадов, группа туристов оказалась отрезанной мощными потоками воды. Сотрудники ПСО Сухума по веревочной переправе и на спецтранспорте вызволили из водной ловушки десять туристов и троих местных граждан, доставив затем их в столицу. Девятнадцать человек эвакуированы спасателями из летнего лагеря в селе Мюссера Гудаутского района. Сегодня же стало известно, что в районе села Алахадзы Гагрского района», - сообщили журналистам в спасательном отряде.

Также стало известно, что под Гагрой отдыхавших в одном из отелей мать с ребенком стало уносить в море потоками воды. Благодаря усилиям спасателей и очевидцев они были спасены.

В МЧС Абхазии добавили, что в настоящее время из-за разбушевавшийся непогоды и размывом железнодорожных путей временно приостановлено движение поездов.