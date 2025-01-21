В доме Кличко обнаружили бордель c несколькими десятками женщин

В Киеве полицейскими были задержаны преступники, которые силой удерживали свыше 30 женщин в одном из развлекательных клубов и заставляли их оказывать сексуальные услуги мужчинам. Как утверждают украинские СМИ, заведение находится в доме, в котором живет мэр города Виталий Кличко.

Силовики установили организаторов незаконной деятельности и членов преступной группы, которые торговали людьми и принимали участие в других преступлениях. Уточняется, что двое из задержанных иностранцы, ранее отбывавшие наказания за аналогичные деяния. Злоумышленники предлагали потерпевшим работу танцовщицами в клубе, а после под угрозами заставляли сексуально удовлетворять клиентов. Задержанным вменяют несколько статей уголовного кодекса, по которым им грозит до 15 лет заключения.

Ранее сообщалось о том, что в Бельгии секс-работницам предоставили социальные гарантии. В частности, они получили право на больничный и пенсию.