В администрации Г.о. Пушкинский прошло совещание под председательством главы Подмосковья

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители и другие сотрудники администрации побывали на совещании под председательством главы Мособласти Андрея Воробьева. Обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также подготовку к отопительному сезону.

Как напомнил в официальном Telegram-канале Максим Красноцветов, программы поддержки предпринимателей в Г.о. Пушкинский как никогда актуальны. Количество бизнесменов растет, открываются новые места, что влияет на развитие округа. Всего здесь насчитывается 16 614 субъектов малого и среднего бизнеса, а также 28 198 человек в статусе самозанятых. Во время совещания Андрей Воробьев сделал акцент на программе «Предпринимательство», рассчитанной на 2023-2027 годы. Сейчас продолжается ее активная реализация.

Цель этой программы — поддержать бизнес в округах. Предприниматели могут получить частичную компенсацию по МСП затратам, если они связаны покупкой или лизингом оборудования, либо напрямую с социальными сферами.

Также в ходе совещания отметили, что в округе и по всей области действует программа «Земля за 1 рубль». В Городском округе Пушкинский только за последние два года было заключено три договора аренды участков. Более подробная информация об этом есть на Инвестиционном портале Московской области, где представлен календарь субсидий.

Отдельно Красноцветов отметил готовность Г.о. Пушкинский к отопительному сезону. Более 50 УК и восемь муниципальных предприятий продолжают активно обновлять тепловые сети и проводить другие работы, чтобы жители осенью и зимой получали бесперебойное тепло.

Также в округе улучшили 100 подъездов, которые были включены в план по ремонту. Работы удалось завершить досрочно, что можно назвать очередным положительным результатом округа.