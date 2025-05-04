В администрации городского округа Щелково обсудили вопросы благоустройства, дорожного ремонта и отопления

На оперативном совещании в администрации Щелкова, под руководством главы городского округа Андрея Булгакова, были рассмотрены вопросы подготовки к майским праздникам, ремонта дорожной инфраструктуры и завершения отопительного сезона.

В преддверии майских праздников особое внимание уделено благоустройству территории. По словам Андрея Булгакова, основные общественные пространства приведены в порядок. Жителей округа просят сообщать о неубранных участках через комментарии, чтобы оперативно реагировать на возникающие проблемы.

На этой неделе стартовали работы по ямочному и капитальному ремонту дорог. Отмечается, что ремонтные работы ведутся по графику, и при поступлении обращений от жителей перечень работ может быть скорректирован.

Вопрос отопления также был в повестке дня. Изначальное решение о завершении отопительного сезона было пересмотрено в связи с понижением ночных температур.