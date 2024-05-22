В администрации Наро-Фоминского городского округа согласовали план работы на текущую неделю
Фото: [пресс-служба администрации г.о Наро-Фоминска]
В администрации Наро-Фоминского городского округа состоялось еженедельное оперативное совещание, в рамках которого согласовали план работы на текущую неделю.
Работа по благоустройству дворовых территорий округа и капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов проходит непрерывно.
В период с 22 по 24 мая специалисты будут выполнять асфальтирование дорог, расположенных по ул. Комсомольская и ул. Больничная в Апрелевке. В деревне Плаксино на ул.
Полевой проходит ремонт щебеночной дороги.
В период с 24 по 26 мая пройдут праздничные мероприятия, приуроченные Дню Наро-Фоминского городского округа и Дню города Наро-Фоминск.
Горожане и гости могут ознакомиться с программой мероприятий по ссылкам: vk.com/afisha_nfgo и https://nfreg.ru/ads-post/osnovnye-meropriyatiya-naro.
Текущая неделя — заключительная для школьников. В пятницу, 24 мая, в учебных заведениях состоятся праздничные линейки, приуроченные завершению учебного года.
У многих ребят начнутся летние каникулы.
Выпускникам 9 и 11 классов предстоит сдача экзаменов.
В частности, 22 мая в округе проходит первый экзамен ОГЭ по английскому языку.
После сложного этапа в жизни школьников придет время выпускных вечеров, которые в этом году пройдут в округе 28 июня.