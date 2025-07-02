В администрации Наро-Фоминского городского округа состоялась ежегодная церемония передачи паспортов молодым гражданам

30 июня десять юных жителей Наро-Фоминского городского округа сделали важный шаг во взрослую жизнь. В последний день лета они получили свой первый паспорт – официальное подтверждение гражданства.

Мероприятие, посвященное этому событию, как и в предыдущие годы, состоялось в актовом зале окружной администрации. Юноши и девушки, присутствовавшие на торжестве, получили не только долгожданный документ, но и слова поддержки, памятные подарки и позитивные эмоции, необходимые для предстоящих летних каникул.

Получение паспорта – это не только приобретение прав, но и осознание повышенной ответственности, поскольку теперь за свои действия предстоит отвечать согласно требованиям взрослой жизни. Для старшеклассников впереди заключительный этап обучения и выбор будущей профессии. И этот день, несомненно, останется в памяти у каждого участника церемонии на долгие годы.