В администрации округа Пушкинский обсудили завершение строительства ЖК «Южное Пушкино»
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
В администрации Городского округа Пушкинский прошло совещание с представителями строительной организации, занимающейся возведением жилого комплекса «Южное Пушкино».
Комплекс включает два многоквартирных дома в микрорайоне Мамонтовка, предлагающих более 800 квартир.
На текущий момент основная фаза строительства завершена, и сейчас ведется отделка жилых помещений и подготовка необходимой документации для получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Проект не является долгостроем, однако сроки сдачи были перенесены.
Совещание, которое возглавил Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, собрало заместителей главы округа, представителей Главного государственного строительного надзора Московской области, строительную компанию ООО СЗ «АПСИС СТРОЙ» и представителей обслуживающей организации.
В ходе встречи была отмечена необходимость более активной коммуникации со стороны инвестора с будущими жильцами.
«Уже было организовано несколько встреч с представителями администрации, с депутатами окружного Совета, создан чат с инициативной группой будущих собственников квартир. Жители высказывают опасения по техническому состоянию оборудования и отделке помещений. На совещании мы передали представителям строительной компании вопросы и получили разъяснения. Сейчас для нас важно выстроить конструктивный диалог между жителями и представителями строительной компании. Благодарю участников совещания за встречу, продолжаем дальнейшую работу совместно», — рассказал глава муниципалитета по итогам встречи.