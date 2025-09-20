В администрации округа Пушкинский обсудили завершение строительства ЖК «Южное Пушкино»

Комплекс включает два многоквартирных дома в микрорайоне Мамонтовка, предлагающих более 800 квартир.

На текущий момент основная фаза строительства завершена, и сейчас ведется отделка жилых помещений и подготовка необходимой документации для получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Проект не является долгостроем, однако сроки сдачи были перенесены.

Совещание, которое возглавил Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, собрало заместителей главы округа, представителей Главного государственного строительного надзора Московской области, строительную компанию ООО СЗ «АПСИС СТРОЙ» и представителей обслуживающей организации.

В ходе встречи была отмечена необходимость более активной коммуникации со стороны инвестора с будущими жильцами.