В администрации подмосковного Подольска обсудили организацию помощи бойцам СВО

Отмечено, что бойцам и их семьям необходимо дополнительное внимание, чтобы ни одно обращение за помощью не осталось без должного ответа. Это касается юридических, бытовых и других вопросов. В частности, как подчеркнул руководитель муниципалитета, в филиале Госфонда «Защитники Отечества» в Красногорске военные и их ближайшие родственники могут получить помощь с документами, льготами и реабилитацией. И специалисты подольской окружной администрации всегда готовы подсказать, проконсультировать, как быстро и эффективно организовать процесс.

Аналогичная ситуация сложилась и с налаживанием контактов с центром реабилитации «Ясенки» и другими медицинскими учреждениями.

В Подольске регулярно собирают и отправляют в зону СВО полезные грузы. А в преддверии Нового года для семей военнослужащих будет устроена Елка в «Крокусе».