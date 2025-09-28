В администрации президента раскрыли отношение Путина к Кеосаяну

Российский президент Владимир Путин «очень хорошо относился» к ныне покойному Тиграну Кеосаяну. Об этом также сообщает РИА Новости , приводя слова первого замглавы администрации президента Алексея Громова.

На церемонии прощания с известным режиссером Тиграном Кеосаяном первый заместитель главы администрации президента России, Алексей Громов, рассказал об отношении к нему Владимира Путина. По словам Громова, президент России относился к Тиграну Кеосаяну хорошо.

Церемония прощания с режиссером проходит в Армянской церкви, расположенной на Олимпийском проспекте в Москве. В пятницу о кончине Тиграна Кеосаяна рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Сообщалось, что режиссер долгое время находился в коме после того, как пережил клиническую смерть.

Ранее его супруга анонсировала показ последнего интервью Кеосаяна на ТВ.