В администрации Талдомского г.о. прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения

На заседании подвели итоги десяти месяцев нынешнего года состояния аварийности на дорогах округа, которые предоставили вниманию присутствующих сотрудники Госавтоинспекции. В рамках мероприятия был представлен доклад Управления образования о мерах, которые принимают в образовательных учреждениях с целью недопущения дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних. Кроме того, спикеры обсудили недостатки в обеспечении балансодержателями дорог безопасности дорожного движения.

Во время заседания также обсудили обращения граждан и организаций, которые касались безопасности всех участников дорожного движения. Каждый вопрос рассматривался в индивидуальном порядке. Все решения внесены в протокол. За ходом их решения будут следить назначенные ответственные лица.