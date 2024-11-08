В администрации Талдомского г.о. прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского г. о.]
В зале заседаний администрации Талдомского городского округа провели плановое заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
На заседании подвели итоги десяти месяцев нынешнего года состояния аварийности на дорогах округа, которые предоставили вниманию присутствующих сотрудники Госавтоинспекции. В рамках мероприятия был представлен доклад Управления образования о мерах, которые принимают в образовательных учреждениях с целью недопущения дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних. Кроме того, спикеры обсудили недостатки в обеспечении балансодержателями дорог безопасности дорожного движения.
Во время заседания также обсудили обращения граждан и организаций, которые касались безопасности всех участников дорожного движения. Каждый вопрос рассматривался в индивидуальном порядке. Все решения внесены в протокол. За ходом их решения будут следить назначенные ответственные лица.