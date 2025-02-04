В администрации Талдомского округа 15 юным гражданам РФ вручили первые паспорта

В зале заседаний администрации Талдомского округа состоялось первое в этом году вручение паспортов юным жителям городского округа.

В торжественной обстановке 15 жителям муниципалитета вручили один из самых важных в жизни каждого гражданина документ. Паспорт каждый участник мероприятия получал от главы округа Юрия Крупенина, председателя Совета депутатов Михаила Аникеева и депутатов фракции «Единая Россия». В зале прозвучали слова напутствия. На память ребятам вручили памятные сувениры.

Цель мероприятия — не только сделать вручение первого официального документа запоминающимся, но и мотивировать ребят задуматься о своем будущем. Важно осознать, что теперь молодые люди — граждане РФ, которые наделены правами и обязанностями.

Вручения паспортов в торжественной обстановке проходят в округе на регулярной основе. Принять участие может каждый желающий. Достаточно сообщить об этом при оформлении заявления в МФЦ. Церемонии способствуют развитию патриотического воспитания. Они проводятся без бюрократических проволочек и в неформальной обстановке. Уровень организации — высокий.