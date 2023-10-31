В администрации Талдомского округа обсудили ремонт новых помещений музея Боевой Славы

Глава городского округа Талдом Юрий Крупенин совместно с председателем Совета депутатов округа Михаилом Аникеевым, профильными заместителями Юрием Воробьевым и Вадимом Барютиным обсудили ремонт новых помещений, переданных под размещение музея Боевой Славы.

В пресс-службе администрации напомнили, что музей возник на базе поисково-краеведческого кружка «Факел» при районном Доме пионеров. Общий фонд музея составляет более 4,5 тысяч экземпляров. Это фотографии, анкеты, удостоверения к боевым наградам, уникальные рукописные материалы, книги, медали, грамоты фронтовиков, письма с фронта. Также есть военное обмундирование: каски, пилотки, военная посуда, солдатский котелок и кружки, найденные в ходе краеведческих экспедиций.

В ближайшее время по поручению главы округа к материалам музея будет добавляться информация об участии жителей Талдома в специальной военной операции.