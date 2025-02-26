В администрации Талдомского округа вручили первые паспорта 14-летним гражданам РФ

Мероприятие, которое состоялось 24 февраля, прошло ярко и торжественно. Для юных жителей муниципалитета и их родителей оно превратится в приятное воспоминание.

В церемонии приняли участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Крупенин, депутат Государственной думы Ирина Роднина, члены фракции «Единой России» и Совета депутатов Талдомского округа. Они поздравили ребят с получением важного государственного документа, пожелали им успехов во всех начинаниях и дали напутствия.

«Дорогие ребята, вы получаете свои первые паспорта в особый для России год. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2025 год был объявлен Годом Защитника Отечества. Россия двигается только вперед. Я желаю вам стать настоящими патриотами своей страны, чтобы с вашей помощью она преодолевала все трудности и дальше развивалась, и двигалась только вперед», — сказал Юрий Крупенин.

Молодых людей, собравшихся в зале, не только поздравляли. Им также напомнили о правах и обязанностях, которые необходимо соблюдать при достижении 14 лет. В адрес ребят прозвучало много добрых слов, ведь именно они — новое поколение, от которого зависит судьба страны и народа.

«Старшее поколение прекрасно помнит, как вручали нам паспорта, сегодня это такая красивая торжественная традиция. Это год действительно особый для нашей страны – в мае мы будем праздновать 80-летие великой Победы. Сегодня ребята, находящиеся на СВО тоже пишут свою историю, историю нашего государства. Хочу каждому из вас пожелать больших планов и их выполнение, не бойтесь ошибаться и высоко несите почетное звание гражданина Российской Федерации», — обратилась к ребятам Ирина Роднина.

Стать участником торжественной церемонии вручения паспорта в здании администрации может каждый житель Талдомского округа. О своем желании важно сообщить во время подачи документов на получение первого паспорта.