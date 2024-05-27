В Адыгее ребенок сгорел в машине, пока родители собирали клубнику

В Республике Адыгея произошла страшная трагедия – во время пожара в автомобиле погиб маленький ребенок. Подробности приводит официальный канал МЧС России в понедельник, 27 мая.

По данным пресс-службы экстренного ведомства, все произошло на окраине аула Бжедухабль. Спасателям на пульт управления поступил вызов о пожаре в машине, и они немедленно выдвинулись к месту происшествия.

Во время тушения пожара спасатели МЧС обнаружили тело погибшей – это оказалась трехлетняя девочка. Она не смогла самостоятельно выбраться из машины. В ведомстве отметили, что девочка осталась одна потому, что взрослые отправились собирать клубнику. Причину трагедии установят компетентные органы. Другие подробности случившегося выясняются.