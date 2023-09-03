В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов

Стало известно о неполадках, возникших в московских аэропортах. Сообщается, что немало рейсов были задержаны или вовсе отменены.

В аэропортах столицы были отменены двадцать три рейса. Примерно столько же оказались задержанными. Это, несомненно, вызвало недовольство и непонимание среди людей, которые планировали как можно скорее сесть в самолет.

Если верить данным онлайн-сервиса с расписаниями рейсов, то становится ясно, что их отмена и задержка наблюдается сразу в нескольких аэропортах Москвы. Подробнее об этом можно узнать, перейдя в издание «Vse42.ru».

Согласно поступившей на данной момент информации, ничего не известно о причинах данной проблемы. Несмотря на нее, не сообщалось и о приостановке работы этих аэропортов.