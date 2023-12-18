В аэропортах Таиланда собираются закрыть магазины duty free

Министерство финансов Таиланда предложило правительству рассмотреть вопрос о приостановке работы магазинов беспошлинной торговли duty free в зонах прилета всех аэропортов страны, сообщает The Nation.

По мнению инициаторов меры, это мотивирует туристов тратить деньги внутри страны, что поможет местным магазинам.

Секретарь Минфина Лаван Сэнгсанит также указал на необходимость снизить акцизы на алкоголь, чтобы гости страны могли приобретать его по доступной цене.