В аэропорту Барселоны у россиян украли чемодан на 8,5 миллиона евро

В Барселоне российские туристы лишились чемодана с деньгами и украшениями на 8,5 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным испанских СМИ, сотрудники органов правопорядка Каталонии задержали двух человек, которых подозревают в краже чемодана у туристов из России. В похищенном чемодане находились 20 тысяч евро, а также ювелирные украшения и брендовые часы на 8,5 миллиона евро. Похитители воспользовались невнимательностью россиян в очереди на регистрацию на рейс в аэропорту Барселоны, они забрали чемодан и покинули терминал. О краже туристы узнали только через некоторое время.

Подозреваемых задержали, когда они двигались по трассе в районе города Соль. Похитителями оказалась супружеская пара, чемодан с дорогим содержимым нашли при них.