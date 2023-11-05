В аэропорту Гамбурга рассказали о ситуации с вооруженным мужчиной

В пресс-службе аэропорта Гамбурга рассказали о ситуации с вооруженным мужчиной, захватившим в заложники четырехлетнюю девочку. На данный момент аэропорт не работает в связи с операцией, проводимой федеральной полицией.

Вечером, 4 ноября, гамбургская полиция сообщила о неизвестном мужчине с оружием, который оказался в автомобиле на взлетно-посадочной полосе воздушной гавани. Как отмечало издание Bild, в его автомобиле находится несовершеннолетний. По информации правоохранительных органов, неизвестный прибег к таким мерам из-за спорта об опеке. С ним продолжают работать переговорщики.

«Полицейская операция продолжается: выполнение полетов приостановлено на неопределенный срок. В течение всего дня будут наблюдаться отмены и задержки рейсов… Полиция просит пассажиров пока не приезжать в аэропорт, территория оцеплена», – говорится в заявлении на сайте аэропорта.

В субботу также сообщалось о звуках стрельбы. По данным СМИ, мужчина въехал на взлетно-посадочную полосу на автомобиле марки Audi. На машине нет номеров. Отмечалось, что неизвестный требовал организовать вылет в Турцию, куда он хотел вывезти ребенка.

Как отмечала газета Bild, незадолго до инцидента супруга мужчина проинформировала о возможном вывозе ребенка полицию. Предположительно, неизвестному 35 лет. Мужчина является турком по национальности, который ранее проживал на территории германской федеральной земли Нижняя Саксония.